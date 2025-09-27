https://ria.ru/20250927/rossiya-2044784917.html
Shaman подтвердил существование партии "Мы"
Shaman подтвердил существование партии "Мы"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подтвердил существование партии "Мы". "Партия "Мы" существует. Это не шутка", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее Shaman сделал своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной необычный подарок на день рождения - партию "Мы". По его словам, они с Мизулиной не успели отметить это событие в связи с подготовкой к международному музыкальному конкурсу "Интервидение". "Мы спонтанно решили отметить это событие здесь, в Коломне, с людьми. Устроили гуляния с песнями и танцами, накрыли стол, блины, самовары", - рассказали на видео Shaman и Мизулина.
