Shaman подтвердил существование партии "Мы" - РИА Новости, 27.09.2025
14:57 27.09.2025
Shaman подтвердил существование партии "Мы"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подтвердил существование партии "Мы". РИА Новости, 27.09.2025
шоубиз
россия
коломна
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
общество
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подтвердил существование партии "Мы". "Партия "Мы" существует. Это не шутка", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее Shaman сделал своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной необычный подарок на день рождения - партию "Мы". По его словам, они с Мизулиной не успели отметить это событие в связи с подготовкой к международному музыкальному конкурсу "Интервидение". "Мы спонтанно решили отметить это событие здесь, в Коломне, с людьми. Устроили гуляния с песнями и танцами, накрыли стол, блины, самовары", - рассказали на видео Shaman и Мизулина.
россия, коломна, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подтвердил существование партии "Мы".
"Партия "Мы" существует. Это не шутка", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее Shaman сделал своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной необычный подарок на день рождения - партию "Мы".
По его словам, они с Мизулиной не успели отметить это событие в связи с подготовкой к международному музыкальному конкурсу "Интервидение".
"Мы спонтанно решили отметить это событие здесь, в Коломне, с людьми. Устроили гуляния с песнями и танцами, накрыли стол, блины, самовары", - рассказали на видео Shaman и Мизулина.
Shaman рассказал о реакции зрителей на его песни в КНДР
ШоубизРоссияКоломнаЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
