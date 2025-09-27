Рейтинг@Mail.ru
Пожар в доме в центре Ялты потушили - РИА Новости, 27.09.2025
14:37 27.09.2025
Пожар в доме в центре Ялты потушили
Пожар в доме в центре Ялты потушили - РИА Новости, 27.09.2025
Пожар в доме в центре Ялты потушили
Пожар в многоквартирном доме в центре крымского города-курорта Ялта потушен на площади 640 "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 27.09.2025
происшествия
ялта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в центре крымского города-курорта Ялта потушен на площади 640 "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ. Пожар произошел в доме по улице Екатерининская около четырех часов утра в ночь на субботу. Пострадавших нет. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. "В 13:10 полная ликвидация пожара в Ялте", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила 640 квадратных метров.
ялта
россия
происшествия, ялта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в доме в центре Ялты потушили

В Ялте потушили пожар в многоквартирном доме на площади 640 кв м

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в центре крымского города-курорта Ялта потушен на площади 640 "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ.
Пожар произошел в доме по улице Екатерининская около четырех часов утра в ночь на субботу. Пострадавших нет. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем.
"В 13:10 полная ликвидация пожара в Ялте", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС.
Площадь пожара составила 640 квадратных метров.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Петербурге пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
ПроисшествияЯлтаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
