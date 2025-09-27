Пожар в доме в центре Ялты потушили

https://ria.ru/20250927/rossiya-2044783113.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в центре крымского города-курорта Ялта потушен на площади 640 "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ. Пожар произошел в доме по улице Екатерининская около четырех часов утра в ночь на субботу. Пострадавших нет. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. "В 13:10 полная ликвидация пожара в Ялте", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила 640 квадратных метров.
