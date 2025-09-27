Яковенко заявил о значимости буддизма для внешней политики России

https://ria.ru/20250927/rossija-2044755774.html

ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Буддизм имеет для России серьезное внешнеполитическое значение, сказал заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. "Буддизм имеет для России немалое внешнеполитическое значение: он связывает нас с другими ведущими странами и обществами Евразии – Индией, Китаем, Монголией, странами Юго-Восточной Азии. Происходило взаимовлияние и обогащение наших культур", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы". Россия внесла весомый вклад в освобождение Азии от колониализма, а в послевоенный период Советский Союз сыграл решающую роль в процессе деколонизации, подчеркнул заместитель генерального директора "Россия сегодня". Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.

