Яковенко заявил о значимости буддизма для внешней политики России
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
09:55 27.09.2025
Яковенко заявил о значимости буддизма для внешней политики России
Яковенко заявил о значимости буддизма для внешней политики России - РИА Новости, 27.09.2025
Яковенко заявил о значимости буддизма для внешней политики России
Буддизм имеет для России серьезное внешнеполитическое значение, сказал заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума... РИА Новости, 27.09.2025
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Буддизм имеет для России серьезное внешнеполитическое значение, сказал заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. "Буддизм имеет для России немалое внешнеполитическое значение: он связывает нас с другими ведущими странами и обществами Евразии – Индией, Китаем, Монголией, странами Юго-Восточной Азии. Происходило взаимовлияние и обогащение наших культур", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы". Россия внесла весомый вклад в освобождение Азии от колониализма, а в послевоенный период Советский Союз сыграл решающую роль в процессе деколонизации, подчеркнул заместитель генерального директора "Россия сегодня". Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
россия, элиста, индия, александр яковенко, буддизм
Религия, Россия, Элиста, Индия, Александр Яковенко, Буддизм
Яковенко заявил о значимости буддизма для внешней политики России

Яковенко: буддизм имеет для России серьезное внешнеполитическое значение

Пагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте
Пагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте. Архивное фото
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Буддизм имеет для России серьезное внешнеполитическое значение, сказал заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте.
«
"Буддизм имеет для России немалое внешнеполитическое значение: он связывает нас с другими ведущими странами и обществами Евразии – Индией, Китаем, Монголией, странами Юго-Восточной Азии. Происходило взаимовлияние и обогащение наших культур", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы".
Россия внесла весомый вклад в освобождение Азии от колониализма, а в послевоенный период Советский Союз сыграл решающую роль в процессе деколонизации, подчеркнул заместитель генерального директора "Россия сегодня".
Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
Религия Россия Элиста Индия Александр Яковенко Буддизм
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
