"Росатом" провел сессию об использовании исследовательских реакторов

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. "Росатом" провел сессию "Симфония нейтронного потока – партитура прогресса: как исследовательский реактор “звучит” в каждой сфере жизни" на Мировой атомной неделе, на ней эксперты из Алжира, Вьетнама, Индонезии, Казахстана, России и Узбекистана поделились своим опытом эксплуатации исследовательских установок и обсудили возможное партнерство в области ядерной медицины, промышленности и подготовки кадров для отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации.Генеральный директор Вьетнамского института по атомной энергии VINATOM Чан Тхи Тхань отметил, что к 2033 году достроят центр радиофармпродукции."Чтобы увеличить объемы выпускаемых препаратов, мы планируем приобрести реактор и сопутствующее оборудование. Ставим перед собой амбициозную задачу – занять ключевые позиции в средней Азии в развитии радиофармнаправлений", – приводятся в сообщении слова специалиста.По его словам, что в стране формируют новые подходы к обновлению кадровой базы для потенциальной эксплуатации АЭС и неэнергетических ядерных направлений.Опытом применения продукции исследовательских реакторов в ядерной медицине поделились представители Индонезии. Руководитель группы радиоизотопных технологий, заместитель директора Центра радиоизотопных, радиофармацевтических и биодозиметрических технологий исследовательской организации по атомной энергии BRIN (Индонезия) Марлена Марлена сообщила о планах расширения сети центров для диагностики и лечения рака при поддержке российских технологий. Планируется, что к 2027 году доступ к ПЭТ-сканированию получат жители на всех островах страны.По словам директора Института ядерной физики Узбекистана Илхома Садикова, ядерная энергетическая программа страны насчитывает 60-летнюю историю и имеет богатый опыт в изготовлении лекарств для ядерной медицины."Узбекистан занимается исследованиями и производством радиофармпрепаратов более 60 лет, сохраняя лидирующие позиции в мире по изготовлению препаратов для лечения рака щитовидный железы и производя до 80% мирового объема йода. Кроме того, мы удерживаем объемы производства фосфора", – отметил Садиков.Вице-директор Объединенного института ядерных исследований Борис Шарков рассказал о возможностях импульсного реактора ИБР-2. По его словам, этот реактор отличается механической сложной системой, поэтому эксперты по праву считают его одним из лучших источников получения тепловых нейтронов."Более 20 стран мира отправляют к нам заявки и образцы на исследования с помощью импульсного реактора", – сказал он.Отмечается, что в ближайшие годы планируется увеличить количество совместных исследовательских проектов на базе реакторов нового поколения, в частности Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Он сооружается на территории Научного института "Росатома" в Ульяновской области.

