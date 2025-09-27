https://ria.ru/20250927/rosatom-2044713308.html
"Росатом" провел сессию об использовании исследовательских реакторов
"Росатом" провел сессию об использовании исследовательских реакторов - РИА Новости, 27.09.2025
"Росатом" провел сессию об использовании исследовательских реакторов
"Росатом" провел сессию "Симфония нейтронного потока – партитура прогресса: как исследовательский реактор “звучит” в каждой сфере жизни" на Мировой атомной... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:00:00+03:00
2025-09-27T10:00:00+03:00
2025-09-27T10:00:00+03:00
время науки
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
исследования
технологии
объединенный институт ядерных исследований
индонезия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044712834_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_b2b9ab40de427a8d19d42de33a4efc03.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. "Росатом" провел сессию "Симфония нейтронного потока – партитура прогресса: как исследовательский реактор “звучит” в каждой сфере жизни" на Мировой атомной неделе, на ней эксперты из Алжира, Вьетнама, Индонезии, Казахстана, России и Узбекистана поделились своим опытом эксплуатации исследовательских установок и обсудили возможное партнерство в области ядерной медицины, промышленности и подготовки кадров для отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации.Генеральный директор Вьетнамского института по атомной энергии VINATOM Чан Тхи Тхань отметил, что к 2033 году достроят центр радиофармпродукции."Чтобы увеличить объемы выпускаемых препаратов, мы планируем приобрести реактор и сопутствующее оборудование. Ставим перед собой амбициозную задачу – занять ключевые позиции в средней Азии в развитии радиофармнаправлений", – приводятся в сообщении слова специалиста.По его словам, что в стране формируют новые подходы к обновлению кадровой базы для потенциальной эксплуатации АЭС и неэнергетических ядерных направлений.Опытом применения продукции исследовательских реакторов в ядерной медицине поделились представители Индонезии. Руководитель группы радиоизотопных технологий, заместитель директора Центра радиоизотопных, радиофармацевтических и биодозиметрических технологий исследовательской организации по атомной энергии BRIN (Индонезия) Марлена Марлена сообщила о планах расширения сети центров для диагностики и лечения рака при поддержке российских технологий. Планируется, что к 2027 году доступ к ПЭТ-сканированию получат жители на всех островах страны.По словам директора Института ядерной физики Узбекистана Илхома Садикова, ядерная энергетическая программа страны насчитывает 60-летнюю историю и имеет богатый опыт в изготовлении лекарств для ядерной медицины."Узбекистан занимается исследованиями и производством радиофармпрепаратов более 60 лет, сохраняя лидирующие позиции в мире по изготовлению препаратов для лечения рака щитовидный железы и производя до 80% мирового объема йода. Кроме того, мы удерживаем объемы производства фосфора", – отметил Садиков.Вице-директор Объединенного института ядерных исследований Борис Шарков рассказал о возможностях импульсного реактора ИБР-2. По его словам, этот реактор отличается механической сложной системой, поэтому эксперты по праву считают его одним из лучших источников получения тепловых нейтронов."Более 20 стран мира отправляют к нам заявки и образцы на исследования с помощью импульсного реактора", – сказал он.Отмечается, что в ближайшие годы планируется увеличить количество совместных исследовательских проектов на базе реакторов нового поколения, в частности Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Он сооружается на территории Научного института "Росатома" в Ульяновской области.
https://ria.ru/20250926/rosatom-2044439989.html
индонезия
узбекистан
алжир (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044712834_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c3f11a1f2a5363c8b37c18fde82b2d43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, исследования, технологии, объединенный институт ядерных исследований, индонезия, узбекистан, алжир (провинция)
Время науки, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Наука, Исследования, Технологии, Объединенный институт ядерных исследований, Индонезия, Узбекистан, Алжир (провинция)
"Росатом" провел сессию об использовании исследовательских реакторов
На сессии "Росатома" обсудили работу с исследовательскими реакторами
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. "Росатом" провел сессию "Симфония нейтронного потока – партитура прогресса: как исследовательский реактор “звучит” в каждой сфере жизни" на Мировой атомной неделе, на ней эксперты из Алжира, Вьетнама, Индонезии, Казахстана, России и Узбекистана поделились своим опытом эксплуатации исследовательских установок и обсудили возможное партнерство в области ядерной медицины, промышленности и подготовки кадров для отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Генеральный директор Вьетнамского института по атомной энергии VINATOM Чан Тхи Тхань отметил, что к 2033 году достроят центр радиофармпродукции.
"Чтобы увеличить объемы выпускаемых препаратов, мы планируем приобрести реактор и сопутствующее оборудование. Ставим перед собой амбициозную задачу – занять ключевые позиции в средней Азии в развитии радиофармнаправлений", – приводятся в сообщении слова специалиста.
По его словам, что в стране формируют новые подходы к обновлению кадровой базы для потенциальной эксплуатации АЭС и неэнергетических ядерных направлений.
Опытом применения продукции исследовательских реакторов в ядерной медицине поделились представители Индонезии. Руководитель группы радиоизотопных технологий, заместитель директора Центра радиоизотопных, радиофармацевтических и биодозиметрических технологий исследовательской организации по атомной энергии BRIN (Индонезия) Марлена Марлена сообщила о планах расширения сети центров для диагностики и лечения рака при поддержке российских технологий. Планируется, что к 2027 году доступ к ПЭТ-сканированию получат жители на всех островах страны.
По словам директора Института ядерной физики Узбекистана Илхома Садикова, ядерная энергетическая программа страны насчитывает 60-летнюю историю и имеет богатый опыт в изготовлении лекарств для ядерной медицины.
"Узбекистан занимается исследованиями и производством радиофармпрепаратов более 60 лет, сохраняя лидирующие позиции в мире по изготовлению препаратов для лечения рака щитовидный железы и производя до 80% мирового объема йода. Кроме того, мы удерживаем объемы производства фосфора", – отметил Садиков.
Вице-директор Объединенного института ядерных исследований Борис Шарков рассказал о возможностях импульсного реактора ИБР-2. По его словам, этот реактор отличается механической сложной системой, поэтому эксперты по праву считают его одним из лучших источников получения тепловых нейтронов.
"Более 20 стран мира отправляют к нам заявки и образцы на исследования с помощью импульсного реактора", – сказал он.
Отмечается, что в ближайшие годы планируется увеличить количество совместных исследовательских проектов на базе реакторов нового поколения, в частности Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Он сооружается на территории Научного института "Росатома" в Ульяновской области.