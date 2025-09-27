Камбоджа и Таиланд обвинили друг друга в нарушении перемирия
Камбоджа и Таиланд обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен – РИА Новости. Военные Камбоджи и Таиланда обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, соответствующие заявления в субботу сделали официальные представители минобороны двух стран.
"Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило тайские войска в совершении трансграничных нападений на камбоджийские военные позиции в районе Ан-Сес сегодня утром, что привело к обострению напряженности вдоль границы", - сообщает камбоджийское издание Khmer Times.
Таиланд обвинил Камбоджу в нецивилизованности
28 августа, 18:29
Согласно заявлению заместителя государственного секретаря и представителя минобороны страны генерал-лейтенанта Мали Сочеата, около 11.52 тайские солдаты открыли огонь из минометов и винтовок по камбоджийским войскам, дислоцированным вблизи границы, сообщает издание.
В свою очередь тайское издание Nation Thailand приводит заявление представителя Королевской армии Таиланда генерал-майора Винтая Сувари, который сообщил, что 27 сентября примерно с 12.00 до 12.30 армия получила сообщения из Второго армейского округа о том, что камбоджийские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по тайским позициям в районе Чонг Ан Ма в провинции Убонратчатхани.
Сведений о погибших и пострадавших ни от одной стороны не поступало.
На границе между Таиландом и Камбоджей с полуночи 28 июля 2025 года действует режим прекращения огня после вооруженного пограничного конфликта 24-28 июля, в ходе которого сторонами применялись тяжелые вооружения, ракетная и ствольная артиллерия, танки и самолеты. Каждая из сторон обвиняет другую в нападении на свою территорию. Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей, доставшийся странам в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была Камбоджа, в XXI веке трижды становился причиной серьезных боестолкновений на границе: в 2008, 2011 и 2025 годах.
Предметом территориального спора между Таиландом и Камбоджей являются пять труднодоступных участков границы между странами, которые не были четко демаркированы при подписании договора о границах между Королевством Сиам (ныне Таиланд) и Францией в 1907 году. В 2000 году в двустороннем протоколе по пограничным вопросам стороны упоминали эти участки, как "подлежащие последующей демаркации". Камбоджа настаивает на разрешении территориального спора с Таиландом через Международный суд ООН. Таиланд с 1966 года не признает юрисдикцию Международного суда в территориальных вопросах и настаивает на двусторонних механизмах разрешения конфликта.
Премьера Таиланда Чинават отправили в отставку
29 августа, 11:50