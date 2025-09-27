https://ria.ru/20250927/rassledovanie-2044734691.html

Экс-глава Краснодарского краевого суда оформлял имущество на родственников

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов оформлял имущество на своих родственников, друзей, любовницу, ее мать и сестру, прораба, водителя и помощника по хозяйству, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Достоверно зная, что занятие коммерческой деятельностью не совместимо с замещением должности председателя федерального суда и может привести к лишению указанного статуса, Чернов принял меры к сокрытию своего участия в ней, для чего привлек родственников и доверенных лиц. Предоставленным законом иммунитетом и неприкосновенностью прикрывал незаконное поведение", - отмечается в материалах. В результате, как сказано в материалах, он сформировал активы рыночной стоимостью не менее семи миллиардов рублей. "Задействовав родственные связи с вышеуказанными лицами, а также дружеские отношения с иными гражданами, сформировал вокруг себя круг доверенных лиц, которых использовал для сокрытия предпринимательской деятельности, а также сокрытия активов от декларирования", - отмечается в документе. Там перечисляются люди, на которых было записаны его активы: супруга, ее мать и отец; сожительница и их внебрачный ребенок, а также ее мать и сестра; внучка, сожитель дочери, бизнес-партнер и его бывшая супруга; помощник по хозяйству, прораб и водитель. В частности, на сестру сожительницы был зарегистрирован жилой дом. Как указано в материалах, Чернов не хотел показывать наличие у него в собственности данной недвижимости, поэтому она предоставила ему свой паспорт для регистрации. Тогда женщина была замужем, поэтому для оформления понадобилось бы нотариальное согласие супруга. Но Чернов хотел сохранить сделку в тайне, поэтому помог ей заменить паспорт на другой, в котором штамп о браке уже отсутствовал. Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более семи миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".

