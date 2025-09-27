https://ria.ru/20250927/pvo-2044744450.html
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников
Средства ПВО в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.
2025-09-27T07:10:00+03:00
2025-09-27T07:10:00+03:00
2025-09-27T07:18:00+03:00
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Астраханской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, пять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
россия
ростовская область
астраханская область
брянская область
