Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 27.09.2025 (обновлено: 07:18 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/pvo-2044744450.html
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников
Средства ПВО в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:10:00+03:00
2025-09-27T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
астраханская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Астраханской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, пять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
астраханская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, ростовская область, астраханская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Астраханская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Астраханской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, пять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьАстраханская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала