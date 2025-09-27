Рейтинг@Mail.ru
05:17 27.09.2025
Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с Днем независимости
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Отношения углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией динамично развиваются во всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в связи с 34-й годовщиной независимости республики. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября. "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости… Отношения углублённого стратегического партнёрства между нашими странами динамично развиваются во всех направлениях", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан". Путин подчеркнул готовность продолжить конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. По его словам, это отвечает коренным интересам дружественных народов РФ и Туркмении. Президент России отметил, что развитие двустороннего сотрудничества способствует обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении - благополучия и процветания.
россия, туркмения, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , в мире
Россия, Туркмения, Центральная Азия, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , В мире
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Отношения углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией динамично развиваются во всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в связи с 34-й годовщиной независимости республики.
День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости… Отношения углублённого стратегического партнёрства между нашими странами динамично развиваются во всех направлениях", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
Путин подчеркнул готовность продолжить конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. По его словам, это отвечает коренным интересам дружественных народов РФ и Туркмении.
Президент России отметил, что развитие двустороннего сотрудничества способствует обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении - благополучия и процветания.
РоссияТуркменияЦентральная АзияВладимир ПутинСердар БердымухамедовВ мире
 
 
