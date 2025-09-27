Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России - РИА Новости, 27.09.2025
11:32 27.09.2025
СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России
СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России - РИА Новости, 27.09.2025
СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России
2025-09-27T11:32:00+03:00
2025-09-27T11:32:00+03:00
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap."Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН
в мире, россия, южная корея, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Южная Корея, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap.
"Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.
Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.
Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН
Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР
Вчера, 21:09
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала