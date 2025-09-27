https://ria.ru/20250927/prosba-2044763763.html
СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России
Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap."Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН
