СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России

СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России - РИА Новости, 27.09.2025

СМИ рассказали о новой просьбе Южной Кореи к России

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен во время встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым попросил Россию поддержать южнокорейские компании, продолжающие работать в стране, передает Yonhap."Чо попросил Россию с вниманием отнестись к защите южнокорейских граждан в стране и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих на территории государства", — говорится в публикации.Отмечается, что оба министра согласились дальше поддерживать связь.Лавров и Чо накануне провели переговоры в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН

