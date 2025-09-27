Рейтинг@Mail.ru
Премьер Мали обвинил Украину в поставках дронов-камикадзе террористам - РИА Новости, 27.09.2025
09:08 27.09.2025
Премьер Мали обвинил Украину в поставках дронов-камикадзе террористам
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Мали Абдулайе Маига в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру. "Украинский режим стали одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру. В этой связи некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Украине, поскольку они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма", - заявил Маига. Премьер-министр Мали напомнил о том, что Украина открыто заявляла о причастности к нападению на силы безопасности Мали в Тинзаутене в июле 2024 года. "Напомним, что после террористического нападения на патруль сил обороны и безопасности Мали, произошедшего 24–26 июля 2024 года в Тинзаутене, область Кидаль, Мали осудило этот инцидент в своем выступлении 2024 года (на Генассамблее ООН), а также позицию украинских официальных лиц, публично заявивших о своей причастности к данному теракту. Из этого нетипичного поведения мы сделали вывод, что украинские официальные лица, к сожалению, перепутали международную сцену с театральной", - подчеркнул он. Мали 5 августа 2024 года разорвала дипломатические отношения с Украиной после высказываний представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
