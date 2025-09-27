Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:24 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/prazdniki-2044748853.html
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик - РИА Новости, 27.09.2025
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик
Ношение нательного креста означает, что человек, принявший таинство крещения, "изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", также... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T08:24:00+03:00
2025-09-27T08:24:00+03:00
религия
иерусалим
россия
иисус христос
федор лукьянов
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126961/79/1269617975_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e02156be5686e10159ff041bfbf662ba.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ношение нательного креста означает, что человек, принявший таинство крещения, "изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", также важно, чтобы на кресте было написано имя Иисуса Христа, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) – для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Крест Господень был разделён на множество сегментов, сейчас его частицы хранятся как святыни в храмах по всему миру, в том числе - в России. "Согласно православной антропологии, тело человека - это образ Божий, малый храм Творца, вмещающий в себя законы и устроение видимого мира. Ну а храм без креста - это уже не храм. Крест - это знак победы над смертью и князем мира сего, совершенной более 2000 лет назад воплотившимся на земле Сыном Божиим Иисусом Христом. Поэтому ношение креста, который торжественно одевается новому христианину во время Таинства Крещения, означает, что этот человек изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", - сказал отец Федор Лукьянов. "Таким образом маленький мир отдельного человека возвращается к своему Небесному Отцу. А через возвращение миллионов людей к Богу и Его нравственному закону возвращается и окружающий огромный мир, в котором все мы живем", - добавил иерей. Он также отметил, что слово "крест" происходит от Христос (буквально - Помазанник, Мессия, Спаситель). "Очень важно, чтобы на нательном кресте было написано имя Иисуса Христа (обычно сокращенно Ис Хс)", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250330/proschenie-2008203768.html
https://ria.ru/20250919/svyaschennik-2042921330.html
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126961/79/1269617975_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_ec88669d109d6af4b137cc15abe495c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, россия, иисус христос, федор лукьянов, русская православная церковь
Религия, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Федор Лукьянов, Русская православная церковь
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик

Священник Лукьянов назвал крест знаком победы над смертью

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНательный крест
Нательный крест - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Нательный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ношение нательного креста означает, что человек, принявший таинство крещения, "изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", также важно, чтобы на кресте было написано имя Иисуса Христа, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) – для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Крест Господень был разделён на множество сегментов, сейчас его частицы хранятся как святыни в храмах по всему миру, в том числе - в России.
Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Священник рассказал, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди
30 марта, 07:36
"Согласно православной антропологии, тело человека - это образ Божий, малый храм Творца, вмещающий в себя законы и устроение видимого мира. Ну а храм без креста - это уже не храм. Крест - это знак победы над смертью и князем мира сего, совершенной более 2000 лет назад воплотившимся на земле Сыном Божиим Иисусом Христом. Поэтому ношение креста, который торжественно одевается новому христианину во время Таинства Крещения, означает, что этот человек изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", - сказал отец Федор Лукьянов.
"Таким образом маленький мир отдельного человека возвращается к своему Небесному Отцу. А через возвращение миллионов людей к Богу и Его нравственному закону возвращается и окружающий огромный мир, в котором все мы живем", - добавил иерей.
Он также отметил, что слово "крест" происходит от Христос (буквально - Помазанник, Мессия, Спаситель).
"Очень важно, чтобы на нательном кресте было написано имя Иисуса Христа (обычно сокращенно Ис Хс)", - заключил собеседник агентства.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Создание семьи в возрасте 20 лет помогает самореализации, заявил священник
19 сентября, 10:59
 
РелигияИерусалимРоссияИисус ХристосФедор ЛукьяновРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала