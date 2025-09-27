Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик

https://ria.ru/20250927/prazdniki-2044748853.html

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ношение нательного креста означает, что человек, принявший таинство крещения, "изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", также важно, чтобы на кресте было написано имя Иисуса Христа, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) – для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Крест Господень был разделён на множество сегментов, сейчас его частицы хранятся как святыни в храмах по всему миру, в том числе - в России. "Согласно православной антропологии, тело человека - это образ Божий, малый храм Творца, вмещающий в себя законы и устроение видимого мира. Ну а храм без креста - это уже не храм. Крест - это знак победы над смертью и князем мира сего, совершенной более 2000 лет назад воплотившимся на земле Сыном Божиим Иисусом Христом. Поэтому ношение креста, который торжественно одевается новому христианину во время Таинства Крещения, означает, что этот человек изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию", - сказал отец Федор Лукьянов. "Таким образом маленький мир отдельного человека возвращается к своему Небесному Отцу. А через возвращение миллионов людей к Богу и Его нравственному закону возвращается и окружающий огромный мир, в котором все мы живем", - добавил иерей. Он также отметил, что слово "крест" происходит от Христос (буквально - Помазанник, Мессия, Спаситель). "Очень важно, чтобы на нательном кресте было написано имя Иисуса Христа (обычно сокращенно Ис Хс)", - заключил собеседник агентства.

