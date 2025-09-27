https://ria.ru/20250927/pozhar-2044744123.html
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом - РИА Новости, 27.09.2025
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом
Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Пожар в Смоленской области ликвидирован", - сказали в пресс-службе. По предварительным данным, в районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, часть из которых с бензином. Как сообщало ГУ МЧС по региону, загорелись шесть вагонов с горючим. По данным МЧС России, их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу.
