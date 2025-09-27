Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом
07:05 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/pozhar-2044744123.html
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом - РИА Новости, 27.09.2025
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом
Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:05:00+03:00
2025-09-27T07:05:00+03:00
происшествия
смоленская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044531562_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_32fc2f339c61ea2dc15878e38c1902bb.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Пожар в Смоленской области ликвидирован", - сказали в пресс-службе. По предварительным данным, в районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, часть из которых с бензином. Как сообщало ГУ МЧС по региону, загорелись шесть вагонов с горючим. По данным МЧС России, их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20250926/dtp-2044594571.html
смоленская область
россия
В Смоленской области ликвидировали пожар после ДТП с поездом

Пожар после ДТП с грузовым поездом в Смоленской области ликвидировали

© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожар в Смоленской области ликвидирован", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, в районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, часть из которых с бензином. Как сообщало ГУ МЧС по региону, загорелись шесть вагонов с горючим. По данным МЧС России, их отцепили и локализовали пожар на площади 400 "квадратов". Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области
