Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 27.09.2025 (обновлено: 14:30 27.09.2025)
Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных
Украинская армия за сутки потеряла до 1430 военнослужащих, следует из заявлений пресс-центров российских группировок войск, опубликованных Минобороны.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 1430 военнослужащих, следует из заявлений пресс-центров российских группировок войск, опубликованных Минобороны. Так, потери ВСУ составили:По данным Минобороны, всего за прошедшую неделю противник потерял до 10 585 человек.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 1430 военнослужащих, следует из заявлений пресс-центров российских группировок войск, опубликованных Минобороны.
Так, потери ВСУ составили:
  • более 180 человек — в зоне ответственности бойцов "Севера";
  • свыше 220 — на участке группировки "Запад";
  • до 500 — в районе действий войск "Центра";
  • до 175 — в зоне ответственности "Юга".

Южная группировка также освободила более пяти квадратных метров территории в районе Клебан-Быкского водохранилища.

  • более 305 — на участке "Востока";
  • до 50 — в районе "Днепра".
По данным Минобороны, всего за прошедшую неделю противник потерял до 10 585 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
