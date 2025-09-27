https://ria.ru/20250927/poteri-2044739553.html

Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных

Украинская армия за сутки потеряла до 1430 военнослужащих, следует из заявлений пресс-центров российских группировок войск, опубликованных Минобороны. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 1430 военнослужащих, следует из заявлений пресс-центров российских группировок войск, опубликованных Минобороны. Так, потери ВСУ составили:По данным Минобороны, всего за прошедшую неделю противник потерял до 10 585 человек.

