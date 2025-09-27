Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/postavki-2044767254.html
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь - РИА Новости, 27.09.2025
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:59:00+03:00
2025-09-27T11:59:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Продолжаю в ручном режиме заниматься вопросом по бензину. Ситуация непростая, но топливо в город везут в режиме нон-стоп. Очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС. Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал адреса заправок, куда бензовозы уже завезли топливо.
https://ria.ru/20250925/sevastopol-2044402811.html
https://ria.ru/20250925/benzin-2044409379.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:43:2554:1959_1920x0_80_0_0_92e4eed9b7df7cfed034c316dd0fe51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, аи-95
Севастополь, Михаил Развожаев, АИ-95
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь

Развожаев: поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Работа автозаправки . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Развожаев рассказал, когда стабилизирую ситуацию с бензином в Севастополе
25 сентября, 19:17
"Продолжаю в ручном режиме заниматься вопросом по бензину. Ситуация непростая, но топливо в город везут в режиме нон-стоп. Очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС. Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также опубликовал адреса заправок, куда бензовозы уже завезли топливо.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать бензин впрок
25 сентября, 19:44
 
СевастопольМихаил РазвожаевАИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала