https://ria.ru/20250927/postavki-2044767254.html
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь - РИА Новости, 27.09.2025
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:59:00+03:00
2025-09-27T11:59:00+03:00
2025-09-27T11:59:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Продолжаю в ручном режиме заниматься вопросом по бензину. Ситуация непростая, но топливо в город везут в режиме нон-стоп. Очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС. Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал адреса заправок, куда бензовозы уже завезли топливо.
https://ria.ru/20250925/sevastopol-2044402811.html
https://ria.ru/20250925/benzin-2044409379.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:43:2554:1959_1920x0_80_0_0_92e4eed9b7df7cfed034c316dd0fe51b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, аи-95
Севастополь, Михаил Развожаев, АИ-95
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
Развожаев: поставки бензина в Севастополь идут в режиме нон-стоп