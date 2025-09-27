Рейтинг@Mail.ru
"Открыть новый фронт ". На Западе заговорили о войне с Россией
06:56 27.09.2025
"Открыть новый фронт ". На Западе заговорили о войне с Россией
"Открыть новый фронт ". На Западе заговорили о войне с Россией
В Европе пытаются разжечь новую войну против России, пишет норвежское издание Steigan.
2025-09-27T06:56:00+03:00
2025-09-27T06:56:00+03:00
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Европе пытаются разжечь новую войну против России, пишет норвежское издание Steigan."Европа стоит на пороге новой большой войны. Не потому, что этого хочет народ Польши, и не потому, что Россия обязательно хочет открыть новый фронт, а потому, что НАТО и Соединенным Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав. Польша вписывается в эту схему, и на нее все больше оказывается давление, чтобы она взяла на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией", — говорится в материале.БПЛА в ПольшеДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
"Открыть новый фронт ". На Западе заговорили о войне с Россией

Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Европе пытаются разжечь новую войну против России, пишет норвежское издание Steigan.
"Европа стоит на пороге новой большой войны. Не потому, что этого хочет народ Польши, и не потому, что Россия обязательно хочет открыть новый фронт, а потому, что НАТО и Соединенным Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав. Польша вписывается в эту схему, и на нее все больше оказывается давление, чтобы она взяла на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией", — говорится в материале.
В Польше сделали заявление о войне с Россией
18 сентября, 14:40
БПЛА в Польше
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше
