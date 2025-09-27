Рейтинг@Mail.ru
В Подольске задержали пенсионеров за поджог пиротехники в финорганизации
16:36 27.09.2025
В Подольске задержали пенсионеров за поджог пиротехники в финорганизации
В Подольске задержали пенсионеров за поджог пиротехники в финорганизации
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Подольске 74-летнего мужчину за поджог пиротехнического изделия в отделении финансово-кредитной организации и 73-летнюю женщину, снимавшую все на телефон, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. &quot;Сотрудники УМВД России по г.о. Подольск в одном из отделений финансово-кредитной организации, расположенной на улице Кирова, задержали мужчину 1951 г.р., который поджег пиротехническое изделие, а также женщину 1952 г.р., которая снимала его действия на мобильный телефон&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, мужчина и женщина могли совершить противоправные действия из-за телефонных мошенников, сейчас они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.В свою очередь, в Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что, со слов задержанных, они выполняли указания, полученные по телефону от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые обещали помочь вернуть им деньги, ранее перечисленные по указанию телефонных мошенников.Подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
подольск
киров
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Подольске 74-летнего мужчину за поджог пиротехнического изделия в отделении финансово-кредитной организации и 73-летнюю женщину, снимавшую все на телефон, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сотрудники УМВД России по г.о. Подольск в одном из отделений финансово-кредитной организации, расположенной на улице Кирова, задержали мужчину 1951 г.р., который поджег пиротехническое изделие, а также женщину 1952 г.р., которая снимала его действия на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, мужчина и женщина могли совершить противоправные действия из-за телефонных мошенников, сейчас они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.
В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.
В свою очередь, в Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что, со слов задержанных, они выполняли указания, полученные по телефону от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые обещали помочь вернуть им деньги, ранее перечисленные по указанию телефонных мошенников.
Подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
