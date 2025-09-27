ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 27.09.2025 (обновлено: 13:14 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/podstantsii-2044771457.html
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для перевозок вооружений по железным дорогам, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — заявили в ведомстве. Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 138 районах.Всего с начала спецоперации армия уничтожила:
россия, донбасс, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для перевозок вооружений по железным дорогам, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — заявили в ведомстве.
"Срывали на нас злобу". Что рассказывают беженцы из Красноармейска
08:00
Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 138 районах.
Всего с начала спецоперации армия уничтожила:
  • 667 украинских самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 86 900 беспилотников;
  • 631 ЗРК;
  • 25 261 танк и боевую бронированную машину;
  • 1592 боевые машины РСЗО;
  • 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
