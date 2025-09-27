https://ria.ru/20250927/podstantsii-2044771457.html

ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

Российские военные нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для перевозок вооружений по железным дорогам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для перевозок вооружений по железным дорогам, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — заявили в ведомстве. Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 138 районах.Всего с начала спецоперации армия уничтожила:

