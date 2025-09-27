ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для перевозок вооружений по железным дорогам, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — заявили в ведомстве.
Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 138 районах.
Всего с начала спецоперации армия уничтожила:
- 667 украинских самолетов;
- 283 вертолета;
- 86 900 беспилотников;
- 631 ЗРК;
- 25 261 танк и боевую бронированную машину;
- 1592 боевые машины РСЗО;
- 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.
