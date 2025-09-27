https://ria.ru/20250927/podstantsii-2044768473.html

ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение тяговым подстанциям, с помощью которых Киев перевозил вооружение и военную технику в районы боевых действий в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах", - говорится в сводке российского ведомства.

