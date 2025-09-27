https://ria.ru/20250927/podstantsii-2044768473.html
ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок
2025-09-27T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение тяговым подстанциям, с помощью которых Киев перевозил вооружение и военную технику в районы боевых действий в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах", - говорится в сводке российского ведомства.
