https://ria.ru/20250927/plan-2044738036.html

В Пензенской области отменили план "Ковер"

План "Ковер" на территории районов Пензенской области отменен, сообщает губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T04:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

россия

сердобск

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. План "Ковер" на территории районов Пензенской области отменен, сообщает губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что в регионе был введен режим беспилотной опасности, позднее - что над рядом районов области введен план "Ковер". "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал он. Областной главк МЧС РФ при этом сообщал о введении плана "Ковер" над городом Сердобск. Сейчас отменен и он.

пензенская область

россия

сердобск

2025

пензенская область, россия, сердобск, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность