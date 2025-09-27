https://ria.ru/20250927/plan-2044738036.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" на территории районов Пензенской области отменен, сообщает губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T04:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
россия
сердобск
олег мельниченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. План "Ковер" на территории районов Пензенской области отменен, сообщает губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что в регионе был введен режим беспилотной опасности, позднее - что над рядом районов области введен план "Ковер". "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал он. Областной главк МЧС РФ при этом сообщал о введении плана "Ковер" над городом Сердобск. Сейчас отменен и он.
