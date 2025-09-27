https://ria.ru/20250927/plan-2044733124.html

Над районами Пензенской области ввели план "Ковер"

Над районами Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 27.09.2025

Над районами Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

безопасность

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он.Позднее МЧС региона уточнило, что план "Ковер" введен над городом Сердобск.

пензенская область

пензенская область, олег мельниченко, безопасность