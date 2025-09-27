https://ria.ru/20250927/pevtsov-2044749202.html
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах - РИА Новости, 27.09.2025
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не "квакать" и "изливать желчь". РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T08:28:00+03:00
2025-09-27T08:28:00+03:00
2025-09-27T08:28:00+03:00
общество
россия
дмитрий певцов
алла пугачева
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882641086_0:249:3062:1971_1920x0_80_0_0_4f3063d332c5a27c5c5e33d1571be3be.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не "квакать" и "изливать желчь". "Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья... Собака лает, караван идёт", – сказал Певцов. Ранее Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения.
https://ria.ru/20250922/pugacheva-2043431408.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882641086_311:0:2955:1983_1920x0_80_0_0_64ef5b6e0a09cc2e297550e213ad980e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий певцов, алла пугачева, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Певцов, Алла Пугачева, Госдума РФ
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах
Певцов призвал развивать эстраду РФ на фоне деятельности уехавших артистов