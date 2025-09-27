https://ria.ru/20250927/pevtsov-2044749202.html

"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах

"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не "квакать" и "изливать желчь". "Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья... Собака лает, караван идёт", – сказал Певцов. Ранее Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения.

