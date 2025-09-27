Рейтинг@Mail.ru
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах
27.09.2025
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не "квакать" и "изливать желчь".
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не "квакать" и "изливать желчь". "Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья... Собака лает, караван идёт", – сказал Певцов. Ранее Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения.
"Собака лает, караван идет": Певцов высказался об уехавших артистах

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не "квакать" и "изливать желчь".
"Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья... Собака лает, караван идёт", – сказал Певцов.
Ранее Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения.
В Госдуме заявили, что Пугачева лишилась уважения в России
