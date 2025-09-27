https://ria.ru/20250927/orban-2044820082.html

Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского

Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского - РИА Новости, 27.09.2025

Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя слова Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу, призвал главу киевского режима отстать от Будапешта, об этом он написал в соцсети Х."Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!" — написал он.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".

