https://ria.ru/20250927/orban-2044820082.html
Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского
Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского - РИА Новости, 27.09.2025
Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя слова Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:02:00+03:00
2025-09-27T20:02:00+03:00
2025-09-27T20:08:00+03:00
в мире
украина
будапешт
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя слова Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу, призвал главу киевского режима отстать от Будапешта, об этом он написал в соцсети Х."Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!" — написал он.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".
https://ria.ru/20250927/zelenskiy-2044790096.html
https://ria.ru/20250927/vengriya-2044806930.html
украина
будапешт
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, будапешт, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз
В мире, Украина, Будапешт, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз
Орбан жестко ответил на провокацию Зеленского
Орбан потребовал от Зеленского перестать преследовать Венгрию