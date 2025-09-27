https://ria.ru/20250927/opasnost-2044781296.html

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась два часа

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась два часа

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась два часа

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков.

БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 11.40 мск, спустя два часа 15 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

