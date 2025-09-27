https://ria.ru/20250927/opasnost-2044766428.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "️Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
