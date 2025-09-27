https://ria.ru/20250927/oon-2044839277.html
Офис Бербок переадресовал вопрос о звуке ее микрофона при словах о России
2025-09-27T23:15:00+03:00
2025-09-27T23:15:00+03:00
2025-09-27T23:37:00+03:00
в мире
россия
анналена бербок
сергей лавров
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Офис председателя ГА ООН Анналены Бербок в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать частично пропавший звук при объявлении выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова заявил, что не занимается техническим оснащением помещений в Организации Объединенных Наций и переадресовал вопрос в Секретариат. В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться, почему у Бербок при объявлении Лаврова частично отключился микрофон. "Все техническое оснащение зала заседаний Генеральной ассамблеи и других конференц-залов находится в ведении Секретариата. Офис председателя ГА и председатель ГА не занимаются этими вопросами, поэтому, если есть техническая проблема, Секретариат может предоставить любую необходимую информацию", - сказала агентству представитель председателя Генассамблеи Ла Нейс Коллинз.
россия
в мире, россия, анналена бербок, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
