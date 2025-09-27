https://ria.ru/20250927/oon-2044832465.html

Глава МИД Индии заявил о кризисе ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен – РИА Новости. Организация Объединенных Наций находится в состоянии кризиса, причиной тому является сопротивление реформам, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на генассамблее ООН. "Объективный отчёт покажет, что ООН находится в состоянии кризиса, когда мир находится под угрозой из-за конфликтов, когда развитие подрывается нехваткой ресурсов, когда права человека нарушаются терроризмом… В основе подрыва авторитета ООН лежит сопротивление реформам. Большинство членов ООН горячо желают перемен, но сам процесс превращается в препятствие", - отметил глава МИД Индии. Он добавил, что "состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен, реформированный Совет должен быть по-настоящему представительным, и Индия готова взять на себя большую ответственность". "Мы собрались здесь как суверенные и равные. Это не формализм, а признание неотъемлемого многообразия нашего мира. Понятно, что у нас разная история, традиции, наследие и культура, и для их сосуществования, для их взаимного обогащения крайне важно развивать взаимопонимание и уважение. Это произойдёт только тогда, когда мы будем противостоять политическому вмешательству и экономическому давлению, когда мы будем свободны от предрассудков, когда откажемся от двойных стандартов и когда плюрализм будет по-настоящему цениться", - подчеркнул Джайшанкар. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.

