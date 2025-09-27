https://ria.ru/20250927/oon-2044828588.html
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций
ООН, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН выразил поддержку странам-жертвам односторонних мер принуждения, включая РФ. "Отвергаем применение односторонних мер принуждения, направленных на подавление суверенной воли народов. Выражаем свою поддержку Белоруссии, Никарагуа, Венесуэле, Зимбабве, КНДР, Ирану, России и другим странам, которые стали жертвами таких мер", - отметил министр. Также Родригес Паррилья призвал страны стремиться к "цивилизованному сосуществованию", миропорядку без блокад, односторонних мер принуждения, а также многостороннему подходу, полному уважению международного права и Устава ООН.
