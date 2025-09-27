Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2025
21:24 27.09.2025
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2025
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН выразил поддержку странам-жертвам односторонних мер принуждения, включая РФ. РИА Новости, 27.09.2025
в мире
россия
куба
белоруссия
бруно родригес паррилья
оон
ООН, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН выразил поддержку странам-жертвам односторонних мер принуждения, включая РФ. "Отвергаем применение односторонних мер принуждения, направленных на подавление суверенной воли народов. Выражаем свою поддержку Белоруссии, Никарагуа, Венесуэле, Зимбабве, КНДР, Ирану, России и другим странам, которые стали жертвами таких мер", - отметил министр. Также Родригес Паррилья призвал страны стремиться к "цивилизованному сосуществованию", миропорядку без блокад, односторонних мер принуждения, а также многостороннему подходу, полному уважению международного права и Устава ООН.
в мире, россия, куба, белоруссия, бруно родригес паррилья, оон
В мире, Россия, Куба, Белоруссия, Бруно Родригес Паррилья, ООН
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций

Глава МИД Кубы Паррилья на ГА ООН поддержал страны-жертвы односторонних санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
ООН, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН выразил поддержку странам-жертвам односторонних мер принуждения, включая РФ.
«
"Отвергаем применение односторонних мер принуждения, направленных на подавление суверенной воли народов. Выражаем свою поддержку Белоруссии, Никарагуа, Венесуэле, Зимбабве, КНДР, Ирану, России и другим странам, которые стали жертвами таких мер", - отметил министр.
Также Родригес Паррилья призвал страны стремиться к "цивилизованному сосуществованию", миропорядку без блокад, односторонних мер принуждения, а также многостороннему подходу, полному уважению международного права и Устава ООН.
В миреРоссияКубаБелоруссияБруно Родригес ПаррильяООН
 
 
