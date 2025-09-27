https://ria.ru/20250927/oon-2044794100.html

Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал СПЧ за политизированность

ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в государстве, заявил РИА Новости постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. По словам постоянного представителя, вопрос прав человека использовался противниками правительства бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а теперь нацелен против кабмина действующего лидера страны Николаса Мадуро. "Они пытаются использовать права человека в качестве инструмента для смены политического строя. Инструмент так называемых прав человека используется, чтобы испортить репутацию, делегитимизировать правительства, которые не хотят делать то, что их пытаются заставить делать крупные державы", - сказал агентству дипломат. Постпред отметил, что вызывает недоумение "односторонняя" деятельность совета. "Слышали ли вы хотя бы об одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Или права человека нарушаются только в так называемых странах третьего мира, но они не нарушаются в США, Франции, Германии и Великобритании?" - заметил постоянный представитель. Дипломат также подчеркнул, что та же ситуация с миграцией в средиземноморском регионе - пример масштабных нарушений прав человека, которые стали следствием миграционной политики Евросоюза, но об этом СПЧ не говорит.

