Рейтинг@Mail.ru
Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал СПЧ за политизированность - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/oon-2044794100.html
Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал СПЧ за политизированность
Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал СПЧ за политизированность - РИА Новости, 27.09.2025
Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал СПЧ за политизированность
Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T16:22:00+03:00
2025-09-27T16:22:00+03:00
в мире
венесуэла
женева (город)
сша
уго чавес (политик)
николас мадуро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149294/66/1492946607_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_11e49bf3d967a1f61d608e44ec9673c6.jpg
ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в государстве, заявил РИА Новости постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. По словам постоянного представителя, вопрос прав человека использовался противниками правительства бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а теперь нацелен против кабмина действующего лидера страны Николаса Мадуро. "Они пытаются использовать права человека в качестве инструмента для смены политического строя. Инструмент так называемых прав человека используется, чтобы испортить репутацию, делегитимизировать правительства, которые не хотят делать то, что их пытаются заставить делать крупные державы", - сказал агентству дипломат. Постпред отметил, что вызывает недоумение "односторонняя" деятельность совета. "Слышали ли вы хотя бы об одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Или права человека нарушаются только в так называемых странах третьего мира, но они не нарушаются в США, Франции, Германии и Великобритании?" - заметил постоянный представитель. Дипломат также подчеркнул, что та же ситуация с миграцией в средиземноморском регионе - пример масштабных нарушений прав человека, которые стали следствием миграционной политики Евросоюза, но об этом СПЧ не говорит.
https://ria.ru/20250927/sanktsii-2044726672.html
венесуэла
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149294/66/1492946607_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4fa2bb3aaa39399fdaa88131eb206c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, женева (город), сша, уго чавес (политик), николас мадуро, оон
В мире, Венесуэла, Женева (город), США, Уго Чавес (политик), Николас Мадуро, ООН
Постпред Венесуэлы при ООН раскритиковал СПЧ за политизированность

Постпред Венесуэлы назвал СПЧ политизированным, а его деятельность односторонней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) ООН политизирован, под предлогом "нарушений прав человека" противники Венесуэлы пытаются сменить политический строй в государстве, заявил РИА Новости постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз.
По словам постоянного представителя, вопрос прав человека использовался противниками правительства бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а теперь нацелен против кабмина действующего лидера страны Николаса Мадуро.
"Они пытаются использовать права человека в качестве инструмента для смены политического строя. Инструмент так называемых прав человека используется, чтобы испортить репутацию, делегитимизировать правительства, которые не хотят делать то, что их пытаются заставить делать крупные державы", - сказал агентству дипломат.
Постпред отметил, что вызывает недоумение "односторонняя" деятельность совета.
"Слышали ли вы хотя бы об одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Или права человека нарушаются только в так называемых странах третьего мира, но они не нарушаются в США, Франции, Германии и Великобритании?" - заметил постоянный представитель.
Дипломат также подчеркнул, что та же ситуация с миграцией в средиземноморском регионе - пример масштабных нарушений прав человека, которые стали следствием миграционной политики Евросоюза, но об этом СПЧ не говорит.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Постпред Венесуэлы назвал санкции формой войны
01:51
 
В миреВенесуэлаЖенева (город)СШАУго Чавес (политик)Николас МадуроООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала