Президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН

Президент Колумбии Густаво Петро, чью визу аннулировали США, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, следует из его заявления в X. РИА Новости, 27.09.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро, чью визу аннулировали США, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, следует из его заявления в X. "Президенты, участвующие в Ассамблее, пользуются полным иммунитетом... Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права", - написал Петро. "Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке", - добавил он. Петро также отметил, что ему не нужна виза, а только ESTA, потому что он не только гражданин Колумбии, но и гражданин Европы. "Я считаю себя свободным гражданином в этом мире. Человечество должно быть свободным во всем мире. Мы имеем право жить на планете", - добавил президент. Госдепартамент США ранее сообщил, что решили аннулировать визу Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию".

