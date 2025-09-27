https://ria.ru/20250927/oon-2044770498.html

Постпред Венесуэлы обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах

Постпред Венесуэлы обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах - РИА Новости, 27.09.2025

Постпред Венесуэлы обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах

Расследуя нарушения прав человека Венесуэлой, но не Израилем, Совет по правам человека ООН показывает, что в своей работе руководствуется двойными стандартами,... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:24:00+03:00

2025-09-27T12:24:00+03:00

2025-09-27T12:24:00+03:00

в мире

венесуэла

израиль

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/62/1516516261_0:0:2369:1332_1920x0_80_0_0_619122ef8dcc2a7b637d016f8f4ed805.jpg

ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Расследуя нарушения прав человека Венесуэлой, но не Израилем, Совет по правам человека ООН показывает, что в своей работе руководствуется двойными стандартами, заявил РИА Новости постпред латиноамериканской страны при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. "СПЧ одобрил 10 направлений деятельности против Венесуэлы, на это выделен бюджет в 10 миллионов долларов. При этом вы не найдете ни одного мандата, который звучал бы как "расследование нарушения прав человека правительством Израиля". Есть миссия, которая занимается правами человека на оккупированных палестинских территориях, но она прямо не упоминает Израиль. Это доказывает двойные стандарты СПЧ", - отметил дипломат. В понедельник Независимая международная миссия по установлению фактов в Венесуэле представила отчет о нарушениях прав человека в республике. Каракас назвал его политизированным. В постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия выступает против политизации работы Совета по правам человека ООН и осуждает его использование для оказания давления на Венесуэлу. Российская сторона отметила, что СПЧ следует обратить внимание "на достижения боливарианского руководства в обеспечении прав и свобод граждан, их свободное волеизъявление в ходе прошедших выборов, участие в которых принимали и представители оппозиции". По мнению РФ, реальную угрозу правам человека в Венесуэле представляет "внешнее давление в форме нелигитимных односторонних санкций", а "ключевым вызовом для стабильности в Венесуэле остается направляемая извне деятельность радикалов, вставших на путь террора".

https://ria.ru/20250923/tramp-2043798908.html

венесуэла

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, израиль, оон