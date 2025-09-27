Постпред Венесуэлы обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах
Делёз заявил о двойных стандартах в работе СПЧ по Венесуэле
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Расследуя нарушения прав человека Венесуэлой, но не Израилем, Совет по правам человека ООН показывает, что в своей работе руководствуется двойными стандартами, заявил РИА Новости постпред латиноамериканской страны при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз.
"СПЧ одобрил 10 направлений деятельности против Венесуэлы, на это выделен бюджет в 10 миллионов долларов. При этом вы не найдете ни одного мандата, который звучал бы как "расследование нарушения прав человека правительством Израиля". Есть миссия, которая занимается правами человека на оккупированных палестинских территориях, но она прямо не упоминает Израиль. Это доказывает двойные стандарты СПЧ", - отметил дипломат.
В понедельник Независимая международная миссия по установлению фактов в Венесуэле представила отчет о нарушениях прав человека в республике. Каракас назвал его политизированным. В постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия выступает против политизации работы Совета по правам человека ООН и осуждает его использование для оказания давления на Венесуэлу.
Российская сторона отметила, что СПЧ следует обратить внимание "на достижения боливарианского руководства в обеспечении прав и свобод граждан, их свободное волеизъявление в ходе прошедших выборов, участие в которых принимали и представители оппозиции". По мнению РФ, реальную угрозу правам человека в Венесуэле представляет "внешнее давление в форме нелигитимных односторонних санкций", а "ключевым вызовом для стабильности в Венесуэле остается направляемая извне деятельность радикалов, вставших на путь террора".
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
23 сентября, 17:20