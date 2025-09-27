https://ria.ru/20250927/olimpiada-2044798277.html
Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сириусе
Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сириусе
27.09.2025
Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сириусе
Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по астрономии
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии в Сириусе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Московские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Екатерина Чуркина из школы №179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Собянин
отметил, что золотые медали завоевали также Николай Гамынин из лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасёва из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы "Летово".
"Поздравляю ребят с наградами! Это отличный результат. Желаю новых побед и настоящих открытий в мире науки", - добавил он.
В олимпиаде, прошедшей на федеральной территории "Сириус", участвовали школьники из 20 стран. В российской сборной было шесть человек, все они — москвичи.
Соревнования проходили в четыре тура, задания были связаны с реальными научными исследованиями.