Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сириусе
16:54 27.09.2025
Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сириусе
Московские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сириусе
Московские школьники завоевали шесть медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии в Сириусе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии в Сириусе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. &quot;Московские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Екатерина Чуркина из школы №179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования&quot;, - написал мэр в своем канале на платформе Max.Собянин отметил, что золотые медали завоевали также Николай Гамынин из лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасёва из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы "Летово". "Поздравляю ребят с наградами! Это отличный результат. Желаю новых побед и настоящих открытий в мире науки", - добавил он. В олимпиаде, прошедшей на федеральной территории "Сириус", участвовали школьники из 20 стран. В российской сборной было шесть человек, все они — москвичи. Соревнования проходили в четыре тура, задания были связаны с реальными научными исследованиями.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии в Сириусе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Московские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Екатерина Чуркина из школы №179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования", - написал мэр в своем канале на платформе Max.

Собянин отметил, что золотые медали завоевали также Николай Гамынин из лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасёва из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы "Летово".
"Поздравляю ребят с наградами! Это отличный результат. Желаю новых побед и настоящих открытий в мире науки", - добавил он.
В олимпиаде, прошедшей на федеральной территории "Сириус", участвовали школьники из 20 стран. В российской сборной было шесть человек, все они — москвичи.
Соревнования проходили в четыре тура, задания были связаны с реальными научными исследованиями.
