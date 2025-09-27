Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 79 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 27.09.2025
09:42 27.09.2025
ВСУ нанесли 79 ударов по Херсонской области за сутки
в мире
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 79 ударов по 12 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток, боевики киевского режима нанесли 56 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 7 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 79 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Великие Копани.
днепр (река)
херсонская область
каховка
в мире, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 79 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 79 ударов по 12 населенным пунктам Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 79 ударов по 12 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток, боевики киевского режима нанесли 56 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 7 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 79 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Великие Копани.
22 июня 2022, 17:18
 
В миреДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
