ВСУ нанесли 79 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за сутки нанесли 79 ударов по 12 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 27.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 79 ударов по 12 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток, боевики киевского режима нанесли 56 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 7 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 79 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Великие Копани.

