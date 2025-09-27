https://ria.ru/20250927/nato-2044836060.html

"Под ударом". СМИ раскрыли ход НАТО против России

"Под ударом". СМИ раскрыли ход НАТО против России

Европейские страны используют инциденты с дронами в их воздушном пространстве для запугивания жителей якобы российской угрозой, пишет колумнист норвежского... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Европейские страны используют инциденты с дронами в их воздушном пространстве для запугивания жителей якобы российской угрозой, пишет колумнист норвежского издания Steigan Арнт Реми Овик."Ни один беспилотник не был обезврежен, и ни один оператор не был пойман — нам не предъявлено вообще никаких вещественных доказательств. Однако эти события уже используются для создания образа, будто Запад оказался под ударом. Это вообще общепризнанная черта провокаций: истинная цель таких инцидентов — не реальная угроза, а нагнетание психологического давления на население", — говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, вопрос, который европейцы должны себе задать, "заключается не в том, кто запускал беспилотники, а в том, кому выгодно, чтобы мы в это поверили".На минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

