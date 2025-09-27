https://ria.ru/20250927/mvd-2044786509.html
МИД Армении не ответил на вопрос о подозреваемом в убийстве оппозиционера
МИД Армении не ответил на вопрос о подозреваемом в убийстве оппозиционера
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уклонился от ответа на вопрос, сознался ли подозреваемый в убийстве оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении заявил ранее, что рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшим в том же селе несколько месяцев назад. "Исходя из интересов следствия не могу ответить на этот вопрос", - заявил Саркисян журналистам, отвечая на вопрос, дал ли задержанный признательные показания, По его словам, задержанный - брат убитого в феврале в селе Мердзаван Григора Оганяна. "В принадлежащем задержанному строении были обнаружены использованные в момент преступления маска, перчатки, обувь, куртка, которые пытались сжечь", - сказал он. Саркисян добавил, что также был найден прибор ночного видения. Силовики ищут орудие преступления – огнестрельное оружие. По мнению пресс-секретаря МВД, обнаруженные предметы свидетельствует о причастности задержанного к преступлению.
