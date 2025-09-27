Рейтинг@Mail.ru
В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле - РИА Новости, 27.09.2025
18:39 27.09.2025 (обновлено: 18:48 27.09.2025)
В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле
В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле - РИА Новости, 27.09.2025
В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле
Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители. "Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"... Следователями столичного СК он задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали журналистам в ведомстве.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице.
По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители.
"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"... Следователями столичного СК он задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали журналистам в ведомстве.
Заголовок открываемого материала