https://ria.ru/20250927/moskva-2044807913.html

В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле

В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле - РИА Новости, 27.09.2025

В Москве адвоката задержали по делу о наркоторговле

Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T18:39:00+03:00

2025-09-27T18:39:00+03:00

2025-09-27T18:48:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в ГСУ СК по столице. По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители. "Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в… "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"... Следователями столичного СК он задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали журналистам в ведомстве.

https://ria.ru/20250926/advokat-2044547894.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)