Обвиняемый в терроризме слесарь оказался гражданином Израиля

Обвиняемый в терроризме слесарь-сборщик оказался гражданином России и Израиля
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесарь-сборщик, работавший на одном из оборонных предприятий, арестованный в Москве по статьям о теракте и вандализме, имеет гражданство РФ и Израиля, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).
Детали уголовного дела не сообщаются.
Защита фигуранта в суде указывала на то, что наличие у их подзащитного гражданства Израиля "не может служить безусловным основанием для применения столь суровой меры пресечения". Адвокаты хотели добиться избрания иной меры пресечения для подзащитного, на не связанную с нахождением в следственном изоляторе. Однако суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и продолжит заниматься преступной деятельностью.