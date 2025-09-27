https://ria.ru/20250927/moskva-2044747157.html

Обвиняемый в терроризме слесарь оказался гражданином Израиля

Обвиняемый в терроризме слесарь оказался гражданином Израиля

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесарь-сборщик, работавший на одном из оборонных предприятий, арестованный в Москве по статьям о теракте и вандализме, имеет гражданство РФ и Израиля, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Детали уголовного дела не сообщаются. Защита фигуранта в суде указывала на то, что наличие у их подзащитного гражданства Израиля "не может служить безусловным основанием для применения столь суровой меры пресечения". Адвокаты хотели добиться избрания иной меры пресечения для подзащитного, на не связанную с нахождением в следственном изоляторе. Однако суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и про­дол­жит заниматься преступной деятельностью.

Варвара Скокшина

