https://ria.ru/20250927/moskva-2044732967.html

Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей

Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей - РИА Новости, 27.09.2025

Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей

Пенсионер в Москве полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время частями более 84,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T03:34:00+03:00

2025-09-27T03:34:00+03:00

2025-09-27T03:34:00+03:00

происшествия

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пенсионер в Москве полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время частями более 84,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В отделении полиции 78-летний пенсионер рассказал, что неизвестный через Telegram звонил ему с апреля по сентябрь, представляясь сотрудником ФСБ, а затем Центрального банка РФ. Мошенник убедил потерпевшего собрать все сбережения и передать их частями курьерам для "сохранности". "Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043425646.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)