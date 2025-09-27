Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей

Рейтинг@Mail.ru
03:34 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пенсионер в Москве полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время частями более 84,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В отделении полиции 78-летний пенсионер рассказал, что неизвестный через Telegram звонил ему с апреля по сентябрь, представляясь сотрудником ФСБ, а затем Центрального банка РФ. Мошенник убедил потерпевшего собрать все сбережения и передать их частями курьерам для "сохранности". "Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пенсионер в Москве полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время частями более 84,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В отделении полиции 78-летний пенсионер рассказал, что неизвестный через Telegram звонил ему с апреля по сентябрь, представляясь сотрудником ФСБ, а затем Центрального банка РФ. Мошенник убедил потерпевшего собрать все сбережения и передать их частями курьерам для "сохранности".
"Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные
22 сентября, 03:17
 
