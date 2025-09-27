https://ria.ru/20250927/moskva-2044728345.html
В Москве на выходных закроют несколько улиц и участков дорог
В Москве на выходных закроют несколько улиц и участков дорог - РИА Новости, 27.09.2025
В Москве на выходных закроют несколько улиц и участков дорог
Ряд улиц и участков дорог в Москве временно закроют для транспорта на выходных в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T02:05:00+03:00
2025-09-27T02:05:00+03:00
2025-09-27T02:05:00+03:00
садовое кольцо (москва)
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_f8c10da1387ccc3f0a2fda7ed0d16f18.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ряд улиц и участков дорог в Москве временно закроют для транспорта на выходных в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона. Так, до 07.00 мск воскресенья нельзя проехать по Университетской площади в направлении Университетского проспекта - от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Основные ограничения запланированы на субботу. В этот день с 08.00 мск до 12.00 мск перекроют крайнюю правую полосу на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади в сторону Мичуринского проспекта. Также с 08.00 мск до 19.00 мск субботы временно закроют движение в каждом направлении на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. В тот же период будет недоступна для проезда улица Косыгина в направлении Ленинского проспекта от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина. Помимо этого, с 11.40 мск субботы до окончания проезда мотоколонны будет закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, а также на улице Косыгина (от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе), Воробьевском шоссе (от улицы Косыгина до Бережковской набережной), Бережковской набережной (от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко), съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, улице Большой Дорогомиловской (в районе Бородинского моста), Бородинском мосту и Смоленской улице (от Бородинского моста до Садового кольца). Кроме того, с 12.30 мск до 15.00 мск субботы нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина от дома 28, строения 22 до Мичуринского проспекта в сторону Воробьевского шоссе. Также до 18.00 мск субботы запрещена парковка на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
https://ria.ru/20250927/metropoliten-2044723212.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_096281dcde27ea8cd5e4f6a1e57b1f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садовое кольцо (москва), москва, общество
Садовое кольцо (Москва), Москва, Общество
В Москве на выходных закроют несколько улиц и участков дорог
В Москве временно закроют для транспорта несколько улиц и участков дорог
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ряд улиц и участков дорог в Москве временно закроют для транспорта на выходных в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона.
Так, до 07.00 мск воскресенья нельзя проехать по Университетской площади в направлении Университетского проспекта - от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Основные ограничения запланированы на субботу. В этот день с 08.00 мск до 12.00 мск перекроют крайнюю правую полосу на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади в сторону Мичуринского проспекта.
Также с 08.00 мск до 19.00 мск субботы временно закроют движение в каждом направлении на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. В тот же период будет недоступна для проезда улица Косыгина в направлении Ленинского проспекта от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина.
Помимо этого, с 11.40 мск субботы до окончания проезда мотоколонны будет закрыто движение на внешней стороне Садового кольца
, а также на улице Косыгина (от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе), Воробьевском шоссе (от улицы Косыгина до Бережковской набережной), Бережковской набережной (от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко), съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, улице Большой Дорогомиловской (в районе Бородинского моста), Бородинском мосту и Смоленской улице (от Бородинского моста до Садового кольца).
Кроме того, с 12.30 мск до 15.00 мск субботы нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина от дома 28, строения 22 до Мичуринского проспекта в сторону Воробьевского шоссе. Также до 18.00 мск субботы запрещена парковка на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.