https://ria.ru/20250927/moshenniki-2044734216.html
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом - РИА Новости, 27.09.2025
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом
Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:43:00+03:00
2025-09-27T03:43:00+03:00
2025-09-27T13:57:00+03:00
россия
мошенники
звонки
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. "Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника", — порекомендовал он.По словам эксперта, мошенники, практикующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, согласно которым получают процент от стоимости звонка.Он отметил, что для получения максимальной суммы злоумышленники стремятся как можно дольше держать абонента на линии под фоновую музыку или запись.Вместе с тем звонки со сбросом используются в целях проверки активности базы телефонных номеров или обхода средств защиты от телефонного мошенничества, пояснил Бедеров.
https://ria.ru/20250927/moshennichestvo-2044731523.html
https://ria.ru/20250925/moshenniki-2044173978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенники, звонки, общество
Россия, мошенники, звонки, Общество
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом
T.Hunter: мошенники зарабатывают на звонках со сбросом
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT
директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
"Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника", — порекомендовал он.
По словам эксперта, мошенники, практикующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, согласно которым получают процент от стоимости звонка.
Он отметил, что для получения максимальной суммы злоумышленники стремятся как можно дольше держать абонента на линии под фоновую музыку или запись.
Вместе с тем звонки со сбросом используются в целях проверки активности базы телефонных номеров или обхода средств защиты от телефонного мошенничества, пояснил Бедеров.