Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом - РИА Новости, 27.09.2025

Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. "Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника", — порекомендовал он.По словам эксперта, мошенники, практикующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, согласно которым получают процент от стоимости звонка.Он отметил, что для получения максимальной суммы злоумышленники стремятся как можно дольше держать абонента на линии под фоновую музыку или запись.Вместе с тем звонки со сбросом используются в целях проверки активности базы телефонных номеров или обхода средств защиты от телефонного мошенничества, пояснил Бедеров.

