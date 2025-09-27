Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 27.09.2025 (обновлено: 13:57 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/moshenniki-2044734216.html
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом - РИА Новости, 27.09.2025
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом
Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:43:00+03:00
2025-09-27T13:57:00+03:00
россия
мошенники
звонки
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. "Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника", — порекомендовал он.По словам эксперта, мошенники, практикующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, согласно которым получают процент от стоимости звонка.Он отметил, что для получения максимальной суммы злоумышленники стремятся как можно дольше держать абонента на линии под фоновую музыку или запись.Вместе с тем звонки со сбросом используются в целях проверки активности базы телефонных номеров или обхода средств защиты от телефонного мошенничества, пояснил Бедеров.
https://ria.ru/20250927/moshennichestvo-2044731523.html
https://ria.ru/20250925/moshenniki-2044173978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мошенники, звонки, общество
Россия, мошенники, звонки, Общество
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

T.Hunter: мошенники зарабатывают на звонках со сбросом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
"Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника", — порекомендовал он.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
03:01
По словам эксперта, мошенники, практикующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, согласно которым получают процент от стоимости звонка.
Он отметил, что для получения максимальной суммы злоумышленники стремятся как можно дольше держать абонента на линии под фоновую музыку или запись.
Вместе с тем звонки со сбросом используются в целях проверки активности базы телефонных номеров или обхода средств защиты от телефонного мошенничества, пояснил Бедеров.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому
25 сентября, 02:57
 
РоссиямошенникизвонкиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала