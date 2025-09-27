https://ria.ru/20250927/moshennichestvo-2044731523.html
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино - РИА Новости, 27.09.2025
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
Аферисты предлагают россиянам получить доступ к способу обыграть онлайн-казино, втягивая их в финансовую пирамиду, выяснило РИА Новости.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Аферисты предлагают россиянам получить доступ к способу обыграть онлайн-казино, втягивая их в финансовую пирамиду, выяснило РИА Новости. Мошенники рассылают жертвам письма на электронную почту со ссылкой на закрытый Telegram-канал, где якобы можно получить схему выигрыша в онлайн-казино. После подачи заявки на вступление в канал человеку пишут в личные сообщения и просят заплатить за доступ к схеме. Попав в закрытый Telegram-канал, жертва не обнаруживает там схему выигрыша, ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
Мошенники обманывают россиян, предлагая получить схему выигрыша в онлайн-казино