В Волгоградской области прошло закрытие двух всероссийских казачьих слетов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На главной сцене оборонно-спортивного лагеря "Авангард" состоялось торжественное закрытие двух слетов, проходивших в этом году в Волгоградской области: VI Всероссийского слета казачьей молодежи и всероссийского слета "Готов к труду и обороне". Об этом сообщает портал "Российское казачество".

От имени первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева казаков поприветствовала советник департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Ирина Лунина. Также она наградила особо отличившихся в соревнованиях ГТО воспитанников Стародубского казачьего кадетского корпуса. Призом за отличные результаты для казаков стала путевка в "Артек".

В ходе торжественной церемонии казачью молодежь поприветствовала председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Ирина Муравьева.

"Молодежь – это всегда мечты, идеи, проекты, инициативы. И я вам желаю, чтобы все те проекты, которые были рождены на этом слете, вы смогли успешно реализовать", – напутствовала молодых казаков Ирина Муравьева.

Долгожданным событием церемонии закрытия стало награждение победителей грантового конкурса Росмолодежи. В этом году заявки на него подали рекордные 58 человек. Примечательно, что четверо из одиннадцати победителей представляют Всевеликое войско Донское. Как отмечается, этот результат связан с открывшимся при войске Союзом казачьей молодежи.

Грант на сумму 405 тысяч рублей получил казак Сибирского казачьего войска. Также победителями стали представители Кубанского, Черноморского, Забайкальского, Иркутского и Оренбургского казачьих войск.

В ходе церемонии закрытия участникам и организаторам также вручили благодарственные письма от Роспатриотцентра, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), атамана Всероссийского казачьего общества и грамоты от Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Кроме того, были объявлены победители конкурсов "Краса-казачка" и "Гонка дронов".