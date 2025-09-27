Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области прошло закрытие двух всероссийских казачьих слетов
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
22:00 27.09.2025 (обновлено: 13:12 02.10.2025)
В Волгоградской области прошло закрытие двух всероссийских казачьих слетов
В Волгоградской области прошло закрытие двух всероссийских казачьих слетов - РИА Новости, 02.10.2025
В Волгоградской области прошло закрытие двух всероссийских казачьих слетов
На главной сцене оборонно-спортивного лагеря "Авангард" состоялось торжественное закрытие двух слетов, проходивших в этом году в Волгоградской области: VI... РИА Новости, 02.10.2025
российское казачество
российское казачество
волгоградская область
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
волгоградская область
В Волгоградской области прошло закрытие двух всероссийских казачьих слетов

© Елена ЛебедеваТоржественное закрытие VI Всероссийского слета казачьей молодежи
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На главной сцене оборонно-спортивного лагеря "Авангард" состоялось торжественное закрытие двух слетов, проходивших в этом году в Волгоградской области: VI Всероссийского слета казачьей молодежи и всероссийского слета "Готов к труду и обороне". Об этом сообщает портал "Российское казачество".
От имени первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева казаков поприветствовала советник департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Ирина Лунина. Также она наградила особо отличившихся в соревнованиях ГТО воспитанников Стародубского казачьего кадетского корпуса. Призом за отличные результаты для казаков стала путевка в "Артек".
В ходе торжественной церемонии казачью молодежь поприветствовала председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Ирина Муравьева.
"Молодежь – это всегда мечты, идеи, проекты, инициативы. И я вам желаю, чтобы все те проекты, которые были рождены на этом слете, вы смогли успешно реализовать", – напутствовала молодых казаков Ирина Муравьева.
Торжественная церемония открытия VI Всероссийского слета казачьей молодежи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Волгограде открылся VI Всероссийский слет казачьей молодежи
24 сентября, 22:01
Долгожданным событием церемонии закрытия стало награждение победителей грантового конкурса Росмолодежи. В этом году заявки на него подали рекордные 58 человек. Примечательно, что четверо из одиннадцати победителей представляют Всевеликое войско Донское. Как отмечается, этот результат связан с открывшимся при войске Союзом казачьей молодежи.
Грант на сумму 405 тысяч рублей получил казак Сибирского казачьего войска. Также победителями стали представители Кубанского, Черноморского, Забайкальского, Иркутского и Оренбургского казачьих войск.
В ходе церемонии закрытия участникам и организаторам также вручили благодарственные письма от Роспатриотцентра, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), атамана Всероссийского казачьего общества и грамоты от Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Кроме того, были объявлены победители конкурсов "Краса-казачка" и "Гонка дронов".
В завершение церемонии выступили творческие казачьи коллективы.
 
