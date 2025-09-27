https://ria.ru/20250927/moldaviya-2044821056.html

Власти Молдавии демонстрируют упадок адекватности, заявила депутат Госдумы

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Молдавии, возглавляемые президентом страны Майей Санду, демонстрируют "упадок адекватности", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде в страну накануне выборов в парламент республики, намеченных на 28 сентября, сообщил РИА Новости очевидец в кишиневском аэропорту. "Власти Молдовы, возглавляемые Майей Санду, демонстрируют упадок адекватности. Их курс всё больше напоминает не управление государством, а "политическое бешенство", - сказала Аршинова. Она отметила, что режим Санду развернул террор против лидеров оппозиции, упрятал их в тюрьму, снял партии с выборов, запретил все независимые СМИ и в каждом видит "агента Кремля". "Их истеричная охота на ведьм призвана скрыть единственную цель - удержаться у власти. Но всего этого им оказалось мало: теперь иностранцев, прибывающих в Молдову, после долгих часов ожидания в аэропорту подвергают унизительным допросам и безосновательно выдворяют из страны", - добавила политик. По мнению Аршиновой, предстоящие выборы в республике рискуют войти в мировую историю как "феномен Санду" - символ отчаянного стремления угодить внешним покровителям ценой свободы, прав человека и государственности самой Молдавии. "Россия с болью наблюдает за этим хаосом. Молдова - не чужая нам страна, у нас общая история. Государственность Молдова получила из рук России. Сотни тысяч молдаван, проживающих в России, не должны и не будут мириться с тем беспределом, который творится на их родине", - подытожила депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Предвыборная кампания уже спровоцировала скандалы из-за стремления действующей власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы". Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения числа участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". ЦИК также отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос с российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Режим Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

