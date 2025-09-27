Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти Молдавии часами допрашивают священников православной церкви
27.09.2025
СМИ: власти Молдавии часами допрашивают священников православной церкви
СМИ: власти Молдавии часами допрашивают священников православной церкви

Spectator: власти Молдавии часами допрашивают священников православной церкви

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Молдавии часами допрашивают священников православной церкви в аэропорту, чтобы они опоздали на рейс, некоторых священников избивают, пишет обозреватель Джеймс Делингпол в британском журнале Spectator.
"Одна из главных озабоченностей патриархии - преследование их братьев в Молдавии. Правительство Кишинёва хочет вступить в ЕС и вовсю ходит на задних лапках перед своими будущими хозяевами, притесняя Молдавскую православную церковь, которая, несмотря на свою автономию, в основном тесно связана с ценностями и традициями России, а не с либеральным Западом. Молдавские священники, которые не поддерживают однополые браки, ЛГБТ-парады* или аборты... находятся под наблюдением и слежкой... Как рассказал мне один монах, когда они приезжают в аэропорт, их часами задерживают на допросе, пока допрашивающие не убедятся, что они опоздали на рейс. Некоторых священников избивают. Церковные здания незаконно отнимают", - говорится в сообщении.
Обозреватель также пишет, что большинство православных молдаван хотят сохранить старые обычаи, а то, что русские их поддерживают, "не означает, что они неправы".
В сентябре архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что власти Молдавии притесняют и запугивают священников православной церкви, переступая для этого через любые законы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское
15 июня, 14:46
 
