Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде, сообщил очевидец

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Иностранцев массово не пускают в Молдавию накануне выборов в парламент республики, намеченных на 28 сентября, сообщил РИА Новости очевидец в кишиневском аэропорту.Вероятно, власти Молдавии посчитали их за шпионов. По словам собеседника агентства, проблемы начались на паспортном контроле. Пограничник посмотрел на его документы, узнал цель визита и приказал ждать в соседней комнате. Там уже находилось 30 человек. Большинство из этих людей в страну позже впустили. Остальных — отправили на допрос. Звучали очень странные вопросы: служил ли в армии, посещал ли когда-нибудь Кишинев, есть ли знакомые в Молдавии, сколько денег на банковском счету. Просили даже показать фотографии с мобильного телефона. В целом стражи границы вели себя корректно. Большинство из них будто бы даже стеснялись происходящего, прекрасно понимая, в каком свете выставляют перед иностранцами свое государство. Явно нравилось все действо только двум личностям - мужчине средних лет, который неоднократно повторял, что “защищает свою страну”, правда не уточняя, от кого, и даме предпенсионного возраста, которая тоже постоянно твердила о безопасности и о важности таких “дополнительных” проверок. Тем, кому отказали во въезде, причину не называли, несмотря на однозначные вопросы со стороны "отказников". Далее молдавские пограничники провожают невъездных в транзитную зону аэропорта, дожидаться ближайшего рейса домой. В этой зоне, точнее в ее доступной для посещения “отказниками” части, в которой находилась небольшая комнатка-аквариум с парочкой диванов, кафе, место для курения и уборная, ожидала уже новая компания “товарищей по несчастью”. Порядка 15 человек: несколько россиян, компания азербайджанцев, судя по наличию инструментов, возможно, музыкантов, грузины, ряд выходцев из арабских стран и один - из Юго-Восточной Азии. Причина отказа во въезде для всех так и осталась секретом. Надежда приоткрыть завесу тайны появилась только после вылета из Молдавии, когда представители авиакомпании вместе с загранпаспортом вручили некую бумагу от пограничников, в которой сказано, что решение об отказе на въезд в Республику Молдова обусловлено пунктом “J”: “Не выполняет другие условия, установленные ст.8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами”. Однако, увы, и изучение этого документа ясности так и не внесло: ни по одному из предъявленных пунктов нарушений никогда не было. Да и в целом, тяжело нарушить законы страны, в которую так и не удалось въехать. Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

