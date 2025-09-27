Мирошник призвал реформировать ООН

Рейтинг@Mail.ru
21:21 27.09.2025
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций должна быть реформирована с учетом реальности и баланса сил в мире, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Корреспондент РИА Новости в субботу передал, что Мирошник выступил на дискуссии "Преступления киевского режима" на фестивале документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев", проходящем в Минске. Один из зрителей спросил, какой будет судьба ООН, учитывая, что президент США Дональд Трамп назвал организацию бессмысленной. "Говорить о том, что ООН бесполезная организация - это не так. ООН была сформирована после Второй мировой войны, и она позволила долгий срок, более 40 лет, этот мир держать в состоянии равновесия, но ООН и целый ряд других международных организаций были построены на балансе: была одна часть - западный мир, капиталистический - и был социалистический, и они уравновешивали друг друга", - сказал посол. По словам Мирошника, эти организации работают, когда вы сильные и когда у вас есть баланс. "Нужны ли организации? Нужны, если у нас нет других, но они должны быть реформированы. В этих организациях должен быть баланс сил. Западники сегодня чего хотят? Как они хотят реформировать ООН? Они говорят: "Давайте туда добавим Германию, давайте туда добавим Японию". Вы серьезно? После войны была создана организация, которая была создана на основании поверженной Германии, поверженной Японии, которая была обвинена в преступлениях против человечности", - подчеркнул посол. Как напомнил Мирошник, Россия настаивает, чтобы эти организации не забывали про действительность. "Там должна быть Индия, там должна быть Бразилия, там должны быть представители африканского континента, которые должны иметь свое право голоса, а когда у нас система перевернута вверх ногами, когда у нас выходит представитель страны-гегемона и говорит: "Ребята, а зачем мне эта организация? Зачем мне ваше мнение? Я решил, и вы будете жить так, как я решил", поэтому мы говорим о том, что мир должен быть разнополярным. В этом мире мы должны уравновесить одного гегемона, который хочет править этим миром", - заключил посол.
в мире, россия, германия, минск, родион мирошник, дональд трамп, оон
В мире, Россия, Германия, Минск, Родион Мирошник, Дональд Трамп, ООН
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций должна быть реформирована с учетом реальности и баланса сил в мире, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Корреспондент РИА Новости в субботу передал, что Мирошник выступил на дискуссии "Преступления киевского режима" на фестивале документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев", проходящем в Минске. Один из зрителей спросил, какой будет судьба ООН, учитывая, что президент США Дональд Трамп назвал организацию бессмысленной.
"Говорить о том, что ООН бесполезная организация - это не так. ООН была сформирована после Второй мировой войны, и она позволила долгий срок, более 40 лет, этот мир держать в состоянии равновесия, но ООН и целый ряд других международных организаций были построены на балансе: была одна часть - западный мир, капиталистический - и был социалистический, и они уравновешивали друг друга", - сказал посол.
По словам Мирошника, эти организации работают, когда вы сильные и когда у вас есть баланс.
"Нужны ли организации? Нужны, если у нас нет других, но они должны быть реформированы. В этих организациях должен быть баланс сил. Западники сегодня чего хотят? Как они хотят реформировать ООН? Они говорят: "Давайте туда добавим Германию, давайте туда добавим Японию". Вы серьезно? После войны была создана организация, которая была создана на основании поверженной Германии, поверженной Японии, которая была обвинена в преступлениях против человечности", - подчеркнул посол.
Как напомнил Мирошник, Россия настаивает, чтобы эти организации не забывали про действительность.
"Там должна быть Индия, там должна быть Бразилия, там должны быть представители африканского континента, которые должны иметь свое право голоса, а когда у нас система перевернута вверх ногами, когда у нас выходит представитель страны-гегемона и говорит: "Ребята, а зачем мне эта организация? Зачем мне ваше мнение? Я решил, и вы будете жить так, как я решил", поэтому мы говорим о том, что мир должен быть разнополярным. В этом мире мы должны уравновесить одного гегемона, который хочет править этим миром", - заключил посол.
В миреРоссияГерманияМинскРодион МирошникДональд ТрампООН
 
 
