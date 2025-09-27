https://ria.ru/20250927/minzdrav-2044734350.html

В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам

В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам - РИА Новости, 27.09.2025

В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам

Минздрав России предлагает выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T03:43:00+03:00

2025-09-27T03:43:00+03:00

2025-09-27T05:50:00+03:00

общество

россия

сергей леонов

лдпр

госдума рф

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_0:274:3611:2305_1920x0_80_0_0_7bf34f7425571fa9070e43fed8bb78be.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минздрав России предлагает выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). "Министерство здравоохранения в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании. Так, проект закона имеет одну важную новеллу. Предлагается выдавать полис ОМС иностранным гражданам, которые легально трудятся в России, только при наличии пятилетнего страхового стажа вместо трехлетнего, как это действует сейчас", - сказал Леонов. По словам парламентария, исключением станут высококвалифицированные специалисты. "Уверен, что установление срока в пять лет стимулирует иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы. ЛДПР всецело поддерживает такие изменения", - заключил он.

https://ria.ru/20250625/gosduma-2025457600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей леонов, лдпр, госдума рф, мигранты