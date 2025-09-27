Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 27.09.2025 (обновлено: 05:50 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/minzdrav-2044734350.html
В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам
В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам - РИА Новости, 27.09.2025
В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам
Минздрав России предлагает выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:43:00+03:00
2025-09-27T05:50:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
лдпр
госдума рф
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_0:274:3611:2305_1920x0_80_0_0_7bf34f7425571fa9070e43fed8bb78be.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минздрав России предлагает выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). "Министерство здравоохранения в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании. Так, проект закона имеет одну важную новеллу. Предлагается выдавать полис ОМС иностранным гражданам, которые легально трудятся в России, только при наличии пятилетнего страхового стажа вместо трехлетнего, как это действует сейчас", - сказал Леонов. По словам парламентария, исключением станут высококвалифицированные специалисты. "Уверен, что установление срока в пять лет стимулирует иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы. ЛДПР всецело поддерживает такие изменения", - заключил он.
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025457600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_86:0:3525:2579_1920x0_80_0_0_761d2d6d40ce3eb58b96520165012ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, лдпр, госдума рф, мигранты
Общество, Россия, Сергей Леонов, ЛДПР, Госдума РФ, Мигранты
В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам

Минздрав предложил выдавать полис ОМС только трудовым мигрантам со стажем

© Фото предоставлено АО "Гознак"Полисы ОМС с российскими чипами
Полисы ОМС с российскими чипами - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Полисы ОМС с российскими чипами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минздрав России предлагает выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
«
"Министерство здравоохранения в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании. Так, проект закона имеет одну важную новеллу. Предлагается выдавать полис ОМС иностранным гражданам, которые легально трудятся в России, только при наличии пятилетнего страхового стажа вместо трехлетнего, как это действует сейчас", - сказал Леонов.
По словам парламентария, исключением станут высококвалифицированные специалисты.
"Уверен, что установление срока в пять лет стимулирует иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы. ЛДПР всецело поддерживает такие изменения", - заключил он.
Мужчина подписывает страховой полис - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию
25 июня, 21:36
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновЛДПРГосдума РФМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала