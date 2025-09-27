Рейтинг@Mail.ru
Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/mid-2044828764.html
Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России
Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.09.2025
Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России
Россия исходит из того, что резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают действовать до... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T21:28:00+03:00
2025-09-27T21:28:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают действовать до 18 октября, а секретариат ООН не имеет оснований отклоняться от их положений, сообщили в МИД РФ. "Пресловутый "снэпбэк" нельзя считать состоявшимся. Резолюцию 2231 и СВПД никто не отменял. Они продолжают действовать до 18 октября. У Секретариата ООН нет никаких оснований и мандата пересматривать и отклоняться от положений этой резолюции", - говорится в заявлении МИД РФ. Там напомнили, что 26 сентября Россия и Китай представили в Совбезе ООН проект резолюции о техническом продлении действия СВПД на шесть месяцев. В министерстве подчеркнули, что Алжир и Пакистан решительно поддержали инициативу Москвы и Пекина, а Республика Корея и Гайана, несмотря на внешнее давление, не выступили против. Вместе с тем, отметили в МИД, Великобритания, Германия, Франция и США отвергли проект, "сделав окончательный выбор в пользу провокаций, давления и угроз". В ведомстве подчеркнули, что западные попытки восстановить санкции против Ирана "юридически ничтожны и не влекут никаких обязательств для других государств-участников ООН". СВПД был подписан в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия). В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. С тех пор предпринимаются попытки возобновить переговоры и сохранить договоренности.
https://ria.ru/20250927/miroshnik-2044828385.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, оон
В мире, Россия, США, Китай, ООН
Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России

МИД РФ: резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать до 18 октября

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают действовать до 18 октября, а секретариат ООН не имеет оснований отклоняться от их положений, сообщили в МИД РФ.
"Пресловутый "снэпбэк" нельзя считать состоявшимся. Резолюцию 2231 и СВПД никто не отменял. Они продолжают действовать до 18 октября. У Секретариата ООН нет никаких оснований и мандата пересматривать и отклоняться от положений этой резолюции", - говорится в заявлении МИД РФ.
Там напомнили, что 26 сентября Россия и Китай представили в Совбезе ООН проект резолюции о техническом продлении действия СВПД на шесть месяцев. В министерстве подчеркнули, что Алжир и Пакистан решительно поддержали инициативу Москвы и Пекина, а Республика Корея и Гайана, несмотря на внешнее давление, не выступили против. Вместе с тем, отметили в МИД, Великобритания, Германия, Франция и США отвергли проект, "сделав окончательный выбор в пользу провокаций, давления и угроз". В ведомстве подчеркнули, что западные попытки восстановить санкции против Ирана "юридически ничтожны и не влекут никаких обязательств для других государств-участников ООН".
СВПД был подписан в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия). В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. С тех пор предпринимаются попытки возобновить переговоры и сохранить договоренности.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мирошник призвал реформировать ООН
Вчера, 21:21
 
В миреРоссияСШАКитайООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала