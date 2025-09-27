https://ria.ru/20250927/mid-2044828764.html

Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают действовать до 18 октября, а секретариат ООН не имеет оснований отклоняться от их положений, сообщили в МИД РФ. "Пресловутый "снэпбэк" нельзя считать состоявшимся. Резолюцию 2231 и СВПД никто не отменял. Они продолжают действовать до 18 октября. У Секретариата ООН нет никаких оснований и мандата пересматривать и отклоняться от положений этой резолюции", - говорится в заявлении МИД РФ. Там напомнили, что 26 сентября Россия и Китай представили в Совбезе ООН проект резолюции о техническом продлении действия СВПД на шесть месяцев. В министерстве подчеркнули, что Алжир и Пакистан решительно поддержали инициативу Москвы и Пекина, а Республика Корея и Гайана, несмотря на внешнее давление, не выступили против. Вместе с тем, отметили в МИД, Великобритания, Германия, Франция и США отвергли проект, "сделав окончательный выбор в пользу провокаций, давления и угроз". В ведомстве подчеркнули, что западные попытки восстановить санкции против Ирана "юридически ничтожны и не влекут никаких обязательств для других государств-участников ООН". СВПД был подписан в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия). В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. С тех пор предпринимаются попытки возобновить переговоры и сохранить договоренности.

