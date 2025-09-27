Рейтинг@Mail.ru
Участок от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" будет закрыт на выходных - РИА Новости, 27.09.2025
00:59 27.09.2025
Участок от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" будет закрыт на выходных
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участок от станции метро Москвы "Октябрьская" до "Новые Черемушки" закрыт на выходных в связи со строительством пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую. Так, в субботу и воскресенье нет движения поездов на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, другими линиями метро, а также наземным транспортом. Кроме того, в связи с этим в центре и на юго-западе столицы изменена схема движения транспорта, чтобы транспорт мог ходить без задержек. Так, запрещен правый поворот с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди, а также проезд по улице Гарибальди через Профсоюзную улицу. Ограничено движение с улицы Косыгина на Ленинский проспект в сторону центра, закрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект 60-летия Октября при движении из центра и съезд на Донскую улицу с проезда Апакова. Помимо этого, введены ограничения на левый поворот с проезда Апакова на улицу Шаболовку, перекрыт выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную улицу, а также участок улицы Гарибальди от дома 23 до Профсоюзной улицы. На отдельных участках запрещена парковка.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участок от станции метро Москвы "Октябрьская" до "Новые Черемушки" закрыт на выходных в связи со строительством пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую.
Так, в субботу и воскресенье нет движения поездов на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, другими линиями метро, а также наземным транспортом.
Кроме того, в связи с этим в центре и на юго-западе столицы изменена схема движения транспорта, чтобы транспорт мог ходить без задержек.
Так, запрещен правый поворот с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди, а также проезд по улице Гарибальди через Профсоюзную улицу. Ограничено движение с улицы Косыгина на Ленинский проспект в сторону центра, закрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект 60-летия Октября при движении из центра и съезд на Донскую улицу с проезда Апакова.
Помимо этого, введены ограничения на левый поворот с проезда Апакова на улицу Шаболовку, перекрыт выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную улицу, а также участок улицы Гарибальди от дома 23 до Профсоюзной улицы. На отдельных участках запрещена парковка.
