Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу

27.09.2025

Доля недовольных работой канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает возрастать среди жителей страны, достигая уже 65%, следует из результатов исследования

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Доля недовольных работой канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает возрастать среди жителей страны, достигая уже 65%, следует из результатов исследования общественного мнения института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, 65% респондентов выразили недовольство работой канцлера, лишь 23% удовлетворены деятельностью Мерца, еще неделей ранее эти показатели составляли 62% и 26%, соответственно. В начале июня доля недовольных была на 20% меньше (45% опрошенных), а довольных было значительно больше (36%). Опрос проводился с 25 по 26 сентября, в нем приняли участие около тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Кроме того, институт обновил рейтинг политических партий. Его по-прежнему возглавляет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую готовы проголосовать 26% респондентов. За ней, как и неделей ранее, следуют входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25% и социал-демократы (15%). "Зеленые" увеличили результат на один процентный пункт, набрав 12%, и обошли "Левую" партию (11%). Другие политические силы не набрали 5%, необходимые для прохода в бундестаг на парламентских выборах. Этот опрос проходил с 22 по 26 сентября среди 1,2 тысячи немцев. Статистическая погрешность составила около 2,9 процентного пункта. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.

