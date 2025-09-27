Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/merts-2044783309.html
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу - РИА Новости, 27.09.2025
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу
Доля недовольных работой канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает возрастать среди жителей страны, достигая уже 65%, следует из результатов исследования... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:41:00+03:00
2025-09-27T14:41:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Доля недовольных работой канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает возрастать среди жителей страны, достигая уже 65%, следует из результатов исследования общественного мнения института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, 65% респондентов выразили недовольство работой канцлера, лишь 23% удовлетворены деятельностью Мерца, еще неделей ранее эти показатели составляли 62% и 26%, соответственно. В начале июня доля недовольных была на 20% меньше (45% опрошенных), а довольных было значительно больше (36%). Опрос проводился с 25 по 26 сентября, в нем приняли участие около тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Кроме того, институт обновил рейтинг политических партий. Его по-прежнему возглавляет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую готовы проголосовать 26% респондентов. За ней, как и неделей ранее, следуют входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25% и социал-демократы (15%). "Зеленые" увеличили результат на один процентный пункт, набрав 12%, и обошли "Левую" партию (11%). Другие политические силы не набрали 5%, необходимые для прохода в бундестаг на парламентских выборах. Этот опрос проходил с 22 по 26 сентября среди 1,2 тысячи немцев. Статистическая погрешность составила около 2,9 процентного пункта. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
https://ria.ru/20250927/germanija-2044724183.html
https://ria.ru/20250925/kharris-2044195582.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу

Bild: доля недовольных работой Мерца в Германии достигла 65 процентов

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Доля недовольных работой канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает возрастать среди жителей страны, достигая уже 65%, следует из результатов исследования общественного мнения института INSA для газеты Bild.
Согласно опросу, 65% респондентов выразили недовольство работой канцлера, лишь 23% удовлетворены деятельностью Мерца, еще неделей ранее эти показатели составляли 62% и 26%, соответственно. В начале июня доля недовольных была на 20% меньше (45% опрошенных), а довольных было значительно больше (36%).
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Германия больше не живет в мире, заявил канцлер Мерц
01:17
Опрос проводился с 25 по 26 сентября, в нем приняли участие около тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Кроме того, институт обновил рейтинг политических партий. Его по-прежнему возглавляет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую готовы проголосовать 26% респондентов. За ней, как и неделей ранее, следуют входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25% и социал-демократы (15%). "Зеленые" увеличили результат на один процентный пункт, набрав 12%, и обошли "Левую" партию (11%). Другие политические силы не набрали 5%, необходимые для прохода в бундестаг на парламентских выборах.
Этот опрос проходил с 22 по 26 сентября среди 1,2 тысячи немцев. Статистическая погрешность составила около 2,9 процентного пункта.
Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Харрис раскрыла, как в Германии обзывали Меркель
25 сентября, 08:53
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала