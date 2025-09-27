https://ria.ru/20250927/mechet-2044807272.html

Россию бездоказательно подозревают в ЧП у мечетей, пишет Monde

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Французское следствие, не располагая реальными доказательствами, считает приоритетной версию, согласно которой свиные головы перед мечетями в Париже оставил иностранец якобы при содействии российских спецслужб, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес 9 сентября заявил, что головы свиней обнаружили перед несколькими мечетями в Париже и пригородах. Согласно данным газеты Figaro, на одной из голов было написано "Макрон". Было немедленно начато расследование. По информации RTL, полиция подозревает двоих иностранных граждан, управлявших автомобилем с сербским номером и пользовавшихся хорватскими телефонами. Источник RTL в прокуратуре рассказал, что подозреваемые "немедленно покинули страну". Заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ), муфтий Рушан Аббясов 11 сентября сказал РИА Новости, что последователи ислама в Российской Федерации обеспокоены инцидентом и пригородах и считают его фактом кощунства. "Подбрасывание в ночь на 8 сентября перед мечетями в пригородах Парижа девяти свиных голов было организовано одним и тем же лицом, находящимся в Сербии. По данным судебного источника, в отношении этого лица выдан ордер на арест. Эта версия усиливает подозрения в отношении российской военной разведки (ГРУ)", - говорится в статье издания. Эта гипотеза якобы подкрепляется разведывательными данными, полученными французами в рамках сотрудничества с другими странами, отмечает газета. Как считают французские следователи, то же лицо из Сербии якобы руководило акциями, в результате которых зеленой краской были забрызганы мемориал в память о жертвах Холокоста и три синагоги в Париже, уточняет издание. "У правосудия нет на данный момент доказательств причастности России", - подчеркивается в статье газеты. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.

